Organizan paseo ciclista con temática de Star Wars en El Paso

El Paso.- La Ciudad de El Paso celebrará el Mes Nacional de la Bicicleta con un evento gratuito de seguridad en bicicletas frente a la Plaza San Jacinto. Habrá un paseo con temática de Star Wars

La cita es el domingo 4 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Como parte de las actividades, realizarán una clase de Safety Town, que permite a niños aprender sobre la importancia de la seguridad y las leyes al montar en bicicleta.

El evento estará completo con vendedores de bicicletas, camiones de comida, estaciones de reparación de bicicletas, un sorteo de engranajes, baile en el parque, así como un paseo en bicicleta organizado por el Departamento de Museos y Asuntos Culturales y el Centro de El Paso, que se centrará en los murales del centro de la vecina ciudad.

"¡Se anima a vestirse con su mejor disfraz de Star Wars para celebrar que la 4force te acompañe!", se lee en una publicación en redes sociales.

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars por el juego de palabras en inglés: "May the Fourth be with you" (un guiño a "May the Force be with you").