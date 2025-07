El Paso.- Las Bibliotecas Públicas de El Paso se enorgullecen de dar la bienvenida al aclamado autor e ilustrador Raul the Third a un encuentro especial este sábado 5 de julio en dos sucursales de la biblioteca.

Conocido por sus vibrantes ilustraciones y narrativas que celebran la cultura fronteriza, Raul the Third dirigirá lecturas interactivas, compartirá sus obras y conectará con aficionados de todas las edades. Su visita forma parte del Club de Lectura de Verano 2025, una iniciativa municipal que anima a niños y familias a mantenerse enganchados a la lectura mediante actividades gratuitas y enriquecedoras durante todo el verano.

Horario del evento:

10:30 de la mañana: Biblioteca Principal, 501 N. Oregon St.

2:00 de la tarde: Biblioteca Dorris Van Doren, 551 E. Redd Rd.

El evento es gratuito y abierto al público.

Raul the Third es reconocido por su trabajo en títulos populares como ¡Vamos! Let’s Go to the Market y Lowriders in Space, que han recibido múltiples galardones, incluyendo el Premio Pura Belpré y el Premio Ezra Jack Keats. Sus historias reflejan la vida bilingüe en la frontera entre Estados Unidos y México, conectando con lectores de todos los orígenes.