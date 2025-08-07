Niño confiesa que vio a su madre asesinar a su hermanita en Albuquerque

Albuquerque.– Detectives del Departamento de Policía de Albuquerque acusaron a Vanessa Chávez por la muerte de su hija de 18 meses, quien falleció el sábado 2 de agosto como resultado de abuso infantil. El otro hijo de la mujer, de apenas 7 años de edad, fue quien contó a la policía que vio a su madre azotar contra la pared y golpear a la bebé.

Fue el sábado cuando oficiales respondieron a una llamada de un capitán y un teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (AFR) sobre una bebé inconsciente en una residencia ubicada en la cuadra 5600 de Cleghorn Rd. NW. Los socorristas intentaron reanimar a la bebé, pero no tuvieron éxito, y fue declarada muerta en el lugar.

Los investigadores descubrieron hematomas y otras lesiones en la cabeza, el brazo y la pierna del bebé, causados todos por golpes.

Detectives de la Unidad de Delitos contra Menores (CACU) del Departamento de Policía de Austin (APD) se enteraron de que la bebé nació en 2024. Las autoridades determinaron que la bebé se encontraba bajo la custodia del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD) al momento de su muerte.

Según la denuncia penal, la bebé fue retirada del cuidado de su padre y de Chávez poco después de nacer debido a que no asistieron a las citas médicas de seguimiento relacionadas con su nacimiento prematuro. La bebé había estado viviendo con un familiar hasta aproximadamente un mes antes, cuando comenzó un período de prueba en casa para facilitar su reintegración con su padre y Chávez.

Los oficiales también fueron informados de que tanto la bebé de 18 meses como su hermano nacieron expuestos a drogas.