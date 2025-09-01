Mustang choca por detrás a motocicleta en El Paso; muere el biker

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer sobre el fallecimiento de Alejandro Rodríguez, de 48 años, en un accidente vial ocurrido alrededor de las 2:30 de la mañana del domingo.

El 31 de octubre, la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico acudió a la milla 33 de la I-10 Oeste para investigar un accidente entre una motocicleta y un vehículo con una víctima mortal.

La investigación preliminar reveló que Rodríguez viajaba hacia el oeste por la interestatal cuando un Mustang lo impactó por detrás, lo que provocó que saliera despedido de su motocicleta. Rodríguez falleció en el lugar a causa de sus heridas.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico continúa investigando el accidente.

Esta es la muerte número 41 por accidente de tráfico, en comparación con las 44 del mismo periodo del año pasado.