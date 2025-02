Museo de Arte de EP reabre las galerías del segundo piso con nuevas exhibiciones

El Paso.- El Museo de Arte de El Paso (EPMA) dio a conocer la reapertura de sus galerías del segundo piso este sábado 15 de febrero, después de un extenso proyecto de mejoras de capital para actualizar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado del museo.

Para celebrar, EPMA invita a la comunidad a explorar nuevas instalaciones que presentan obras de arte prestadas por coleccionistas locales y tres nuevas y emocionantes exhibiciones: Judithe Hernández: Beyond Myself, Somewhere, I Wait for My Arrival; Tom Lea and Contemporaries; y Owen Schwab: Group Theremin.

Judithe Hernández: Beyond Myself, Somewhere, I Wait for My Arrival

15 de febrero - 20 de abril de 2025 | Galería familiar Woody y Gayle Hunt

Esta exhibición marca la primera gran retrospectiva de la carrera de 50 años de Judithe Hernández. La exposición, comisariada por María Esther Fernández y organizada por el Centro Cheech Marin de Arte y Cultura Chicana del Museo de Arte de Riverside, presenta más de 80 obras, principalmente pasteles de tiza, de las reconocidas series de Hernández Adán y Eva, Juárez, México y Colonización. Los visitantes también pueden ver un video que narra sus primeros años en el muralismo y el activismo.

El arte de Hernández refleja las realidades vividas y las mitologías de las mujeres migrantes mexicanas, abordando temas de la colonización y la frontera entre Estados Unidos y México. Como quinta y única mujer miembro del icónico colectivo de artistas chicanos Los Four, Hernández comenzó su trayectoria artística creando murales junto a Carlos Almaraz para César Chávez y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos. Fue una de las primeras artistas chicanas en lograr reconocimiento nacional, obteniendo su primera exposición individual fuera del oeste de Estados Unidos en 1983 y reconocimiento internacional a través del innovador debut europeo del arte chicano.

Su obra forma parte de importantes colecciones, incluidas las del Museo de Arte Moderno (MoMA), el Museo Smithsonian de Arte Americano y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

El título de la exposición se inspira en el verso “Más allá de mí, en algún lugar, espero mi llegada”, del poema de Octavio Paz “El balcón” (traducido por Eliot Weinberger).

El principal apoyo de la exposición lo proporciona el Bank of America. El apoyo adicional lo proporcionan el Estate of Lineaus Hooper Lorette, el National Endowment for the Arts, la Texas Commission on the Arts, el Allen Blevins & Armando Aispuro Hernández Fund, la El Paso Museum of Art Foundation y el City of El Paso Museums and Cultural Affairs Department.

Tom Lea y sus contemporáneos

15 de febrero de 2025 | Galería Tom Lea

Esta exposición explora la vida y el legado de Tom Lea (nacido en 1907, El Paso), uno de los artistas del suroeste más influyentes del siglo XX. Después de formarse en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, Lea obtuvo reconocimiento nacional por sus murales públicos, correspondencia de guerra para la revista LIFE y la exitosa novela The King Ranch. Su arte se centra en la historia, el paisaje y la cultura del suroeste.

Tom Lea and Contemporaries muestra una variedad de paisajes, retratos y estudios de murales, acompañados de correspondencia personal entre artistas para destacar el intercambio creativo que convirtió a El Paso en un centro de colaboración cultural. Los artistas destacados incluyen: Manuel Acosta, Lois Denton, Freemont Ellis, Leola Freeman, Carl Hertzog, Peter Hurd, Ada Miller, Audley Dean Nicols, Urbici Soler y Henriette Wyeth.

La exposición presenta obras de la colección de EPMA, con préstamos adicionales del Museo de Historia de El Paso y las Colecciones Especiales de UTEP. El apoyo para esta exposición es proporcionado por la Fundación del Museo de Arte de El Paso y el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de la Ciudad de El Paso.

Owen Schwab: Grupo Theremin

15 de febrero de 2025 | Galería de esculturas de Isha Rogers

Owen Schwab, un innovador artista y diseñador de nuevos medios radicado en Albuquerque, Nuevo México, presenta su instalación interactiva Group Theremin. Inspirada en la influencia de la tecnología en los espacios personales y públicos, la obra de Schwab reflexiona sobre las frecuencias silenciosas que nos rodean, utilizando sensores ultrasónicos para crear sonidos similares a los de los sintetizadores y animaciones LED.

La instalación invita a los visitantes a interactuar con sus elementos audiovisuales, inspirándose en las imponentes estructuras de teléfonos celulares que salpican el suroeste. El apoyo para este préstamo es proporcionado por la Fundación del Museo de Arte de El Paso y el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de la Ciudad de El Paso.