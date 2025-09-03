Muere persona mayor al incendiarse departamento en El Paso

El Paso.– Un hombre de 60 años murió después de un incendio en un apartamento este miércoles 3 de septiembre en el noreste de El Paso, informó el Departamento de Bomberos de El Paso.

El Departamento dio a conocer que la llamada se produjo poco antes de las 4:00 de la mañana del miércoles en la cuadra 10000 de McCombs Street.

El incendio se contuvo en un pequeño apartamento y fue extinguido en cinco minutos. Nueve unidades, con 25 bomberos, acudieron al lugar, según el Departamento de Bomberos.

La causa del incendio sigue bajo investigación.