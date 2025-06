Muere pastor de El Paso en accidente de motocicleta

El Paso.- El hombre que perdió la vida en un accidente de motocicleta el miércoles era pastor en The Rock Faith Center, dio a conocer la iglesia en comunicado.

Jason Owens, de 49 años, murió después de ser impactado por un vehículo que no cedió el paso en una señal de alto.

Rock Faith Center indicó que Owens no solo fue un "siervo dedicado de Dios, sino también un querido amigo y una parte vital de nuestra familia eclesial. Su fe inquebrantable, su compasión y su amor por el Señor impactaron la vida de todos los que conoció".

"Mientras lamentamos su pérdida, también celebramos su vida y el increíble impacto que tuvo en todos nosotros. Era esa persona con la que cualquiera podía hablar y siempre tenía algo alentador o incluso gracioso que decir. Esto duele de verdad; sin embargo, encontramos consuelo en la promesa de Juan 14:27: 'La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo'. Que esta paz sostenga a su familia, amigos y a todos los que lo amamos durante este momento difícil", dijo The Rock Faith Center.

Fue poco después de las 7:00 de la tarde dl miércoles cuando agentes respondieron al grave accidente en la intersección de Krag Street y Santiesteban Lane.

Los hallazgos preliminares revelaron que el motociclista, que ha sido identificado como Owens, viajaba hacia el norte por Krag Street cuando un vehículo que viajaba hacia el este por Santiesteban Lane no cedió el derecho de paso en una señal de alto, lo que provocó el accidente.

Jason Owens fue trasladado a un hospital local, donde más tarde murió como resultado de sus heridas.