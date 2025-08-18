Muere niña de 12 años tras volcarse RZR donde paseaba en Socorro

El Paso.– Una niña de 12 años de edad murió luego de que el vehículo todoterreno en donde viajaba en compañía de otras tres personas volcó la noche del domingo 17 de agosto en la ciudad de Socorro, en la intersección de Darrington Road y Vista Larga Trail

Información preliminar propocionada por autoridades de El Paso indica que el vehículo involucrado fue un Polaris Razor 2023, donde viajaban dos mujeres de 36 años, una adolescente de 14 años y la menor de 12 años.

La menor herida fue trasladada de urgencia al hospital Del Sol Medical Center, donde más tarde fue declarada sin vida.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas involucradas en el accidente y todavía están investigando las causas.

Con información de Telemundo El Paso