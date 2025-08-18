Muere mujer atropellada por dos vehículos en la Loop 375

El Paso.– Una mujer de 35 años murió después de ser atropellada por un vehículo mientras corría hacia una carretera en El Paso, dio a conocer el Departamento de Policía de El Paso a través de un comunicado.

La mujer, que no fue identificada, corrió hacia los carriles en dirección oeste del Loop 375 cerca del marcador de milla 59 frente a un Mazda 3 2017. Momentos después, un segundo vehículo también la golpeó, haciendo que su cuerpo cayera en la carretera, informaron autoridades este lunes por la mañana.

El conductor del segundo vehículo huyó del lugar, dijo la policía.

La Unidad de Tráfico Especial del Departamento de Policía de El Paso solicita la ayuda del público para identificar al conductor que se dio a la fuga o proporcionar cualquier información relacionada con el incidente.

Aquellos que tengan pistas sobre este caso pueden llamar a la policía de El Paso al 915-832-4400 o a Crime Stoppers de El Paso al 915-566-8477 (TIPS).

Este accidente marca la 38.ª muerte relacionada con el tráfico en la ciudad en 2025, en comparación con 40 muertes en este momento en 2024.

La investigación continúa en curso.