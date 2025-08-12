Muere motociclista en choque contra vehículo en El Paso

El Paso.– Una persona murió después de un accidente que involucró a una motocicleta y un vehículo el martes por la mañana en el centro-sur de El Paso, dio a conocer la policía.

El accidente ocurrió en Delta y Alameda.

La policía envió una alerta a los medios locales sobre el accidente alrededor de las 5:15 de la mañana, pero no dieron a conocer las circunstancias del accidente si hubo más personas heridas.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a la escena y está investigando el accidente.