Muere conductor al chocar contra árbol en El Paso

El Paso.– Antonio de la Cruz, de 44 años, murió después de que chocó su camioneta contra un árbol y salió expulsado parcialmente de su vehículo el pasado sábado por la tarde en el noreste de El Paso, dio a conocer el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

El accidente ocurrrió poco antes de las 4:00 de la tarde, los oficiales fueron llamados a un accidente de tráfico en la intersección de Dyer y Sanders.

Los agentes descubrieron que Antonio había salido despedido tras chocar. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció posteriormente.

La unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico fue llamada para ayudar, y la investigación inicial reveló que De La Cruz estaba detenido detrás de un vehículo en Dyer por una razón desconocida, según EPPD.

EPPD dijo que De La Cruz luego condujo alrededor del automóvil mientras la señal de tránsito todavía estaba roja y giró a la izquierda hacia Sanders, chocando contra un árbol.

Un factor contribuyente a esta colisión podría ser el alcohol. Esta es la 36.ª muerte por accidente de tráfico, en comparación con las 39 del mismo periodo del año pasado, según el EPPD.