Motociclista queda herido de gravedad tras choque en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer que el motociclista Luis Compian Galligos, 23 años, resultó con lesiones que ponen el peligro su vida luego de un accidente que involucró tres vehículos.

Alrededor de las 12:15 de la mañana del domingo 17 de agosto, la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a un choque que involucró a una motocicleta en la cuadra 5100 de N. Mesa.

La investigación preliminar reveló que un Hyundai Sonata circulaba en dirección norte y dio la vuelta en U en Mesa, y se cree que impactó a la motocicleta que circulaba en dirección sur. Un sedán oscuro también estuvo involucrado en la colisión, pero se dio a la fuga.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el Departamento de Policía de El Paso al 915-832-4400 o con Crime Stoppers de El Paso al 915-566-8477 (TIPS). La investigación continúa.