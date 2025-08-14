Lo arrestan por robar 18 transmisiones de autos en El Paso

El Paso.– Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso lograron el arresto de Ismael Soria Zamarripa, de 36 años, por el robo a un negocio en la cuadra 6600 de Doniphan Drive.

El arresto ocurrió el martes 12 de agosto, cuando elementos de seguridad respondieron a una denuncia de robo.



A su llegada, los agentes se pusieron en contacto con Ismael, quien se encontraba en la propiedad sin el permiso del propietario. La investigación reveló que Zamarripa había tomado ilegalmente 18 transmisiones automotrices desde el lugar, con un valor total estimado de 14 mil 400 dólares.



El hombre fue detenido sin incidentes y registrado en el centro penitenciario del condado de El Paso por cargos de robo de propiedad valorados en 2 mil 500 dólares o más.

Se le fijó una fianza de 10 mil dólares por el robo, y por allanamiento criminal una de 100 dólares.