Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro estuvieron la semana pasada en el centro de El Paso, Texas, para filmar escenas del último proyecto de Paul Thomas Anderson ('Magnolia', 'There Will Be Blood'), la segunda era.

Fue en redes sociales que se pudo ver algunas calles restringidas, con manzanas enteras acordonadas para la producción. Los dos fueron vistos con frecuencia en restaurantes locales.

Te dejamos aquí algunas fotos y videos captadas por usuarios en redes sociales: