El Paso.- Fue emitido el segundo tráiler de One Battle After Another, una película de alto perfil que fue parcialmente filmada en zonas del centro de El Paso, Texas durante el verano pasado.

La producción, respaldada por Warner Bros., está dirigida por el multipremiado Paul Thomas Anderson y protagonizada por tres figuras de renombre internacional: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn.

DiCaprio, ganador del Oscar y del Bafta, lidera este thriller categorizado como crimen, drama y suspenso, en el que un grupo de exrevolucionarios se reúne tras 16 años para enfrentar la reaparición de un viejo enemigo y rescatar a la hija de uno de sus miembros, según la sinopsis oficial publicada en IMDb.

Además de su elenco estelar y una dirección reconocida, la película ha generado gran expectativa en El Paso, donde las calles del centro sirvieron como locación clave. Esto ha despertado interés local no solo por el impacto cinematográfico, sino también por la visibilidad que ofrece a la ciudad fronteriza.

One Battle After Another tiene previsto su estreno en cines de todo Estados Unidos el próximo 26 de septiembre, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más anticipados del segundo semestre del año.