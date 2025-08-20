La Academia Ciudadana de Policía comienza en septiembre

El Paso.- El Departamento de Policía de El Paso, en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, organizará la primera sesión de la Academia Ciudadana de Policía (CPA) de 2025. Este programa de educación comunitaria comenzará el martes 2 de septiembre de 2025 y concluirá el jueves 25 de septiembre de 2025.

La CPA es un programa de Policía comunitaria cuyo objetivo es ayudar a los ciudadanos a conocer algunas de las diferentes funciones del Departamento de Policía de El Paso y el DPS de Texas. Entre los temas de interés que se abordarán se encuentran: Patrulla, Investigaciones Criminales, Uso de la Fuerza, Rangers de Texas, SWAT, Escuadrón Antibombas, CMT, Respuesta Civil a Eventos con Tiradores Activos (CRASE) y otros temas.

Para postularse, debe tener al menos 18 años y haber finalizado la preparatoria. No hay límite de edad, ya que este es un programa de educación comunitaria.

La solicitud está disponible en línea en este enlace, en la sección de policía comunitaria.

La solicitud puede completarse y enviarse en línea. Las solicitudes deben entregarse antes del lunes 25 de agosto de 2025.