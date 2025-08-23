El Paso.- La aclamada cantante y compositora estadunidense de raíces colombianas, Kali Uchis, regresará a El Paso como parte de su gira “The Sincerely, Tour”.

El concierto está programado para el jueves 28 de agosto de 2025 a las 8:00 de la noche en el Don Haskins Center de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), acompañado por la banda invitada especial *Thee Sacred Souls*.

Kali Uchis, conocida por su mezcla única de R&B, pop, soul y ritmos latinos, promete ofrecer una noche inolvidable con su característico estilo y presencia escénica. La gira, que promociona su quinto álbum de estudio "Sincerely", ha recibido elogios por sus vibrantes presentaciones, con escenarios visualmente impactantes y una selección de canciones que incluye éxitos como “Telepatía”, “Moonlight” y “Igual Que Un Ángel”, esta última en colaboración con Peso Pluma, que recientemente causó sensación en su concierto en Los Ángeles.

Los boletos para el concierto ya están a la venta a través de Ticketmaster, con un límite de ocho entradas por persona.