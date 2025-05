Invitan a jornada de vacunación gratuita contra el sarampión

El Paso.- La Ciudad de El Paso invita a la comunidad a la jornada de vacunación gratuita contra el sarampión que realizará la próxima semana.

Las inoculaciones se realizarán de 2:00 a 7:00 de la tarde del lunes 19 de mayo en el estacionamiento del Zoológico de El Paso. Será autoservicio.

"Abierto a cualquier persona de 12 meses o más que necesite la vacuna contra el sarampión, si nunca la has tenido o no estás seguro. No se necesita cita- ¡solo conduce y trae a toda la familia!", se lee en una publicación en redes sociales.

La vacuna no está recomendada para personas mayores de 68 años, embarazadas o inmunocomprometidas. Si te sientes mal o experimentas síntomas como fiebre, tos o erupción, piden quedarse en casa para evitar propagar enfermedades a otros.