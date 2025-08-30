Invitan a clases gratuitas de spinning este sábado en El Paso

El Paso.- Live Active El Paso invita a la comunidad a las sesiones gratuitas de spinning que habrá este sábado 30 de agosto.

"Estamos trayendo la energía, la música y los movimientos para hacer que tu corazón lata y tus vibraciones altas. Este no es tu entrenamiento regular, ¡es el estilo Rhythm in Motion!", se lee en una publicación en redes sociales.

La cita es de 6:00 de la tarde a 10 de la noche en Memorial Park Reserve, ubicado en 1701 N Copia St.

Las clases son gratuitas. Para registrarse, los interesados deben ingresar a este enlace.