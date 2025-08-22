Investigan muerte de trabajador en centro de detención de migrantes

El Paso.– Autoridades investigar la muerte de un trabajador de una empresa subcontratada, quien falleció en el centro de detención de migrantes Camp East Montana en Fort Bliss en un incidente el pasado 21 de julio de este año.

La víctima fue indentificada como Héctor González, de 38 años, quien trabajaba para Disaster Management Group.

El incidente está siendo investigado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la División de Investigación Criminal del Ejército de EU (OSHA), según indicaron representantes de la agencia.

Tras el incidente, Disaster Management Group publicó una vacante para un Gerente de Seguridad del Sitio en El Paso, responsable de supervisar los planes de prevención de accidentes y documentar los incidentes de seguridad.

Las investigaciones de OSHA y el CID del Ejército de EU. tienen como objetivo determinar las circunstancias que rodearon el accidente fatal en las instalaciones de Fort Bliss.