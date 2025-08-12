Identifican al joven motociclista fallecido en accidente en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso identificó como Jason Vargas Jr., de 26 años, al motociclista que murió en un accidente la mañana de este martes.

La corporación respondió al accidente que involucró a un Volkswagen Passat. Al llegar, localizaron a un joven fallecido en el lugar. La Unidad de Investigación Especial de Tráfico fue llamada para hacerse cargo de la investigación.

La investigación inicial reveló que el motociclista circulaba en dirección este por Alameda y el Volkswagen 2014 en dirección oeste por Alameda cuando el conductor de Passat giró a la izquierda hacia Delta y Vargas lo impactó.

Entre los factores que contribuyeron a este accidente se encuentran el exceso de velocidad y la infracción de semáforo en rojo por parte del motociclista.

Esta es la muerte número 37 por accidente de tráfico en 2025, en comparación con las 39 del mismo periodo del año pasado.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico continúa investigando el accidente.