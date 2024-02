Hoy, servicios funerarios del policía paseño asesinado

El Paso.– Este miércoles se llevarán a cabo los servicios funerarios y la ruta de procesión para el agente de la Policía de Las Cruces, Jonah Hernández, quien fue asesinado el domingo 11 de febrero.

La corporación dio a conocer que la misa funeraria comenzará a las 10:00 de la mañana del 21 de febrero, en Abundante Church, ubicada en 1000 Valley Crest Drive, en El Paso, Texas. Después del servicio eclesiástico, la Policía conducirá la procesión al lugar de descanso final del policía paseño en el cementerio de Our Lady of Mount Carmel Cemetery, en 401 S. Zaragoza Road.

La procesión liderada por la Policía desde la funeraria Martin, 1460 George Dieter Dr., comenzará alrededor de las 9:00 de la mañana.

La procesión llegará a Abundante Church, antes de las 10:00 de la mañana. Se anima a los asistentes del servicio funeral a entrar desde Castner Drive ya que el acceso desde Escobar será limitado.

El vídeo de la misa fúnebre se puede encontrar en el canal de YouTube de la Ciudad de Las Cruces.

Los dolientes que deseen asistir a la misa funeraria son bienvenidos, pero deben saber que la familia de Jonah Hernández, el personal de las fuerzas del orden y los dignatarios se sentarán primero.

Tras los servicios en Abundante, la Policía de as Cruces y las unidades motoras de la de El Paso llevarán la procesión desde la iglesia al cementerio de Our Lady of Mount Carmel Cemetery. Hernández será enterrado en la sección de San Judas del cementerio.

Los dolientes de El Paso que deseen ver la procesión desde la acera pueden hacerlo a lo largo de Escobar Drive desde Zaragoza hasta Borgundy Drive, en Borgoña desde Escobar hasta North Loop Drive, o en Zaragoza desde Americas Avenue hasta el Cementerio Mt. Carmel.

Jonah Hernández, de 35 años de edad, fue apuñalado el 11 de febrero cuando atendió el reporte de un allanamiento en la cuadra 300 de South Valley Drive, cerca de la Avenida Amador. Fue atacado con un cuchillo por un sospechoso que después fue asesinado a tiros por un ciudadano que observó la escena.

Hernández fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional de Mountain View, donde murió a causa de sus heridas. El fallecido era originario de El Paso y tenía dos años en la corporación. Era esposo y padre de dos niños.