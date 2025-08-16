Hoy, canje de armas en El Paso
El Paso.- El condado de El Paso llevará a cabo un evento de canje de armas el sábado 16 de agosto.

El evento se llevará a cabo de 8:00 de la maña a 12 de la tarde en Ascarate County Tax Office.

Las personas pueden entregar armas de fuego no deseadas a cambio de tarjetas de regalo, sin necesidad de hacer preguntas.

Las armas de fuego deberán estar descargadas y transportadas en el maletero del vehículo. No hay límite de armas de fuego por vehículo.

También se podrán entregar municiones. No se aceptarán armas fantasma.

