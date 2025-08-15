Hallan muerto a otro recluso del Centro de Detención del Condado de El Paso

El Paso.- Otro recluso del Centro de Detención del Condado de El Paso fue hallado muerto esta semana.

Matthew Jacob Cintron, de 34 años, quien se encontraba detenido por agresión con lesiones corporales y violencia familiar, falleció alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes 11 de agosto por estrangulamiento por ahorcamiento.

Su muerte fue declarada suicidio.

Cintron había sido arrestado a la 1:34 de la mañana del domingo 10 de agosto, por el Departamento de Policía de El Paso bajo una orden judicial, según un informe.

El documento indica que Cintrón fue colocado en un bloque de celdas en espera de su liberación de la cárcel del centro cuando, alrededor de las 6:00 de la mañana, los oficiales de detención estaban realizando una verificación física del piso.

Durante la revisión física, los agentes ingresaron al bloque de celdas y encontraron a Cintrón sentado contra la pared izquierda del bloque de celdas con un cordón alrededor de su cuello.

Se informó inmediatamente de una emergencia médica y se activaron los protocolos correspondientes.

Los oficiales realizaron RCP mientras se notificaba al Departamento de Bomberos de El Paso, quien respondió. Cintrón fue trasladado posteriormente al Centro Médico Universitario, donde posteriormente fue declarado muerto, según el informe.

Este caso se dio luego de otro ocurrido el 1 de agosto.