Hallan cuerpo en el extremo este de El Paso

El Paso.– Autoridades de El Paso localizaron el cuerpo de una persona la madrugada de este martes, cuando agentes atendieron un llamado a Emergencias, reportando el hallazgo cerca de State Jail Road y Montana, en el extremo este de la ciudad.

El reporte al número 911 se hizo cerca de las 3:00 de la mañana, y al llegar al lugar, los oficiales descubrieron el cadáver.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias del hallazgo.

La investigación continúa.

Con información de Claudia Moreno / Telemundo El Paso