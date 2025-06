El Paso, Texas.- Luego de las recientes detenciones de migrantes por parte de la Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cientos de jóvenes paseños se plantaron para protestar enfrente de la corte federal de El Paso, Texas, en la zona centro.

Fueron varias decenas de jóvenes los que usaron consignas como “No Trump, no KKK, no fascist US” y “Fuera ICE” para hacer sentir su parecer con respecto a las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos frente a la corte federal ubicada en el cruce de la East San Antonio Avenue con South Florence.

“Estamos aquí por que estamos cansados de ver como maltratan a la gente que no se puede defender, como abusan de migrantes que no se pueden defender, no respetan sus derechos. Mis papás son migrantes, ellos mismos, esos agentes son hijos de migrantes: se apellidan Hernández y Martínez”, señalaba un protestan que solicitó permanecer en el anonimato.