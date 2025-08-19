Evacúan clínica de vacunación en El Paso por fuga de gas

El Paso.- La Ciudad de El Paso dio a conocer que la clínica de vacunación del lado oeste, ubicada en 7380 Remcon, fue cerrada temporalmente.

Las instalaciones fueron evacuadas debido a una fuga de gas. El equipo de gas se encuentra actualmente en el lugar, trabajando para finalizar las reparaciones.

"Agradecemos su comprensión y paciencia", se lee en un comunicado.

Para obtener más información sobre las clínicas actualmente abiertas, visita esta página.