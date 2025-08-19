Evacúan clínica de vacunación en El Paso por fuga de gas
Foto: Cortesía

El Paso.- La Ciudad de El Paso dio a conocer que la clínica de vacunación del lado oeste, ubicada en 7380 Remcon, fue cerrada temporalmente.

Las instalaciones fueron evacuadas debido a una fuga de gas. El equipo de gas se encuentra actualmente en el lugar, trabajando para finalizar las reparaciones.

"Agradecemos su comprensión y paciencia", se lee en un comunicado.

Para obtener más información sobre las clínicas actualmente abiertas, visita esta página.

Imagen
Cortesía
Compartir:
Tal vez te interese
Presentan en Ciudad Juárez 'Elegance In Motion Fashion Show'
Juárez Presentan en Ciudad Juárez 'Elegance In Motion Fashion Show'
Martes soleado con máxima de 33 grados hoy
Juárez Martes soleado con máxima de 33 grados hoy
Publicidad
Enlaces patrocinados