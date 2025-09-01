Entrenador de porristas es arrestado en El Paso por grabación invasiva

El Paso.- Un entrenador del equipo de porristas Texas Bandits All-Stars, identificado como Christopher Sotelo, fue arrestado en El Paso por realizar grabaciones invasivas a personas sin su consentimiento, delito que en Texas puede considerarse grave y conllevar prisión estatal.

De acuerdo con registros de la cárcel del condado, Sotelo fue detenido el sábado y liberado el mismo día tras pagar una fianza de 15 mil dólares. Se le imputan dos cargos por grabación visual invasiva, delito descrito en la sección 21.15 del Código Penal de Texas, que prohíbe fotografiar o grabar áreas íntimas en lugares con expectativa de privacidad, como vestidores o baños, sin permiso de la víctima.

La organización deportiva confirmó que Sotelo fue despedido inmediatamente después de que detectives descubrieron un dispositivo de grabación, descrito como un cargador portátil. En una carta dirigida a los padres, la administración aseguró que presentó cargos y coopera plenamente con la investigación.

La seguridad de los atletas y sus familias es nuestra máxima prioridad y mantenemos tolerancia cero hacia conductas que comprometan la confianza", expresó el equipo en su comunicado.

Las autoridades continúan con las indagatorias y se espera que en los próximos días se difunda mayor información oficial.