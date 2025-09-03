Entra en vigor nueva ley que ofrece mayor protección a víctimas de violencia

El Paso.– A partir del lunes 1 de septiembre entró en vigor la implementación oficial del Proyecto de Ley 1120 del Senado de Texas, una nueva ley que refuerza significativamente la protección de las víctimas de violencia familiar, así lo dio a conocer la fiscal del condado de El Paso, Christina Sanchez.

La histórica legislación incluye cambios vitales impulsados ​​por la Fiscalía del Condado de El Paso. El Proyecto de Ley 1120 del Senado, presentado el 24 de febrero de 2025, busca fortalecer los derechos de las víctimas en casos penales relacionados con violencia familiar, delitos sexuales y acecho.

Con esta nueva ley ahora, si una orden de protección está a punto de expirar, pero hay un caso penal relacionado, un divorcio o un caso de custodia de menores en curso, la orden se extenderá automáticamente por dos años más.

Esto significa:

Si la víctima está involucrada en un caso de divorcio, la orden de protección dura hasta dos años después de la firma de la orden de divorcio definitiva.

Si la víctima está involucrada en un caso de custodia de menores, la orden dura hasta dos años después de que el tribunal tome la decisión final en ese caso.

Si la persona que enfrenta la orden de protección es acusada de un delito de violencia familiar, la orden se extiende dos años después de que el caso penal se resuelva por completo.

“Este es un avance significativo para la seguridad de las víctimas en Texas”, dijo la abogada del condado de El Paso, Christina Sanchez. “Ninguna víctima debería temer que su orden de protección expire mientras aún lidia con un caso legal complejo. Estos cambios ofrecen una protección crucial y prolongada, brindando a los sobrevivientes más tiempo y tranquilidad para reconstruir sus vidas”.

El Jefe de División de la Unidad de Órdenes de Protección de la Fiscalía del Condado, Aaron Setliff, colaboró ​​en el proceso de cabildeo que hizo realidad este cambio: “Esto demuestra que si se identifica un problema y se conoce la solución, se puede lograr un cambio real e importante en la legislatura”.

Esta nueva ley también ayuda a las víctimas a obtener un mayor apoyo dentro del sistema legal y a tener derecho a estar informadas sobre los pasos judiciales y a participar en el proceso.