Encuentran muerto a soldado de Fort Bliss en El Paso

El Paso.- Ryan Lockridge, de 22 años, originario de Racine, Wisconsin y asignado a la 1st Armored Division, fue encontrado muerto, confirmaron las autoridades de Fort Bliss.

Se informó que alrededor de las 9:00 de la mañana, Fort Bliss fue notificado de que Lockridge fue hallado sin vida en las inmediaciones de Scenic Drive, en El Paso.

"Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y la unidad del soldado durante esta trágica pérdida", indicó Fort Bliss en su declaración.

Según información de la Policía de El Paso, el hombre se quitó la vida. La corporación mantiene la investigación activa para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Familiares de Ryan Lockridge desconocían su paradero desde el sábado.