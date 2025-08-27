Encuentran a pareja sin vida en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer que investiga un asesinato-suicidio ocurrido la mañana del martes 26 de agosto.

Alrededor de las 8:52 de la mañana, agentes acudieron a una residencia ubicada en la cuadra 11800 de Chelita para una verificación de bienestar social. Los agentes encontraron a José Urieta en la vivienda con una herida de bala en la cabeza y sin vida.

La víctima, Lourdes Urieta, también fue encontrada sin vida en la vivienda con lesiones.

Detectives de Delitos Contra las Personas fueron llamados para investigar. El examen preliminar de la escena indica que el agresor disparó a la víctima y posteriormente se suicidó.

La Oficina del Médico Forense completará su parte de la investigación. La investigación continúa.