Empresas de Las Cruces lanzan Iniciativa para combatir el crimen

Las Cruces.- Un grupo de propietarios de negocios locales, conocido como Businesses for a Safer Las Cruces, se ha unido para apoyar a las autoridades y a los socorristas a través de una nueva iniciativa llamada 'We Have Your Six'.

Este proyecto, que ha sido informado por medios locales, invita a las empresas participantes a colocar una calcomanía en sus ventanas para informar a los socorristas sobre los descuentos, servicios y beneficios creados específicamente para ellos.

Según uno de los líderes del grupo, la iniciativa surgió de la necesidad de ofrecer espacios seguros y cómodos para los socorristas durante su trabajo.

"Piénselo, si usted es un oficial de policía y está usando todo su equipo, un baño público puede no ser la mejor situación, porque si tuviera que quitarse el cinturón, alguien podría quitárselo. Por eso queremos que puedan ir a un negocio que tenga un baño seguro, que tenga un sistema de bloqueo donde puedan entrar y tomar un descanso, usar el microondas, tomar una botella de agua, solo para estar separados por unos minutos si es necesario", explicó Vic Villalobos.

La lista de negocios participantes ha crecido rápidamente y ahora incluye 55 establecimientos que ofrecen beneficios como espacios de oficina disponibles, áreas de descanso, Wi-Fi, descuentos, estacionamiento y más. Villalobos comentó que actualmente gestionan la información a través de una hoja de Google, que se actualiza cada vez que un nuevo negocio se une a la iniciativa. Esta lista se distribuye a los jefes de los departamentos de la zona, quienes luego la comparten con sus oficiales.

El jefe de policía de Las Cruces, Jeremy Story, expresó su apoyo a la iniciativa y destacó que es alentador saber que la comunidad 'tiene sus seis'.

Para los propietarios de negocios en Las Cruces interesados en participar, pueden contactar a Vic Villalobos al (575) 496-4215.