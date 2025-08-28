Empresa taiwanesa extiende operaciones de Juárez a Socorro

Socorro.- La Alcaldía de Socorro le ganó a Dallas y Ciudad Juárez la instalación de una empresa taiwanesa que generará poco más de 500 fuentes de empleo, antes que cierre el 2025.

El alcalde Rudy Cruz señaló que Wiwynn, quien ya tiene al menos tres plantas en Ciudad Juárez, optó por instalarse en ese municipio texano por las facilidades de transporte e infraestructura.

"Ellos ya están establecidos en Ciudad Juárez, tienen una operación ahí y tienen la oportunidad de expandir un poco más y estábamos en competición con Dallas y otra vez Ciudad Juárez, y trabajamos juntos con el Condado de El Paso para que se decidieran por venir a Socorro y así fue", dijo Cruz.

Se espera que en las próximas semanas inicie la instalación de la planta y se abra la convocatoria para la plantilla laboral, cuyos salarios serán competitivos, con la visión de ampliar el número de vacantes y más naves industriales en Socorro por parte del ccorporativo asiático.

"Son más de 500 plazas que se van a generar y son trabajos bien remunerados para nuestra gente de Socorro", señaló Cruz y agregó que se logró un contrato con Fort Bliss en El Paso para el mantenimiento de las instalaciones militares y con ello se ofrecerán más de 100 fuentes de empleo.

Es así como están mitigando los efectos en la baja del turismo y otras actividades económicas que se redujeron con las recientes restricciones migratorias del gobierno federal.