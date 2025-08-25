Empresa desconocida obtiene contrato para centro de detención en Fort Bliss

El Paso.- En Fort Bliss, Texas, avanza la construcción del que será el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos. Sin embargo, la polémica surge porque el contrato, valuado en mil 240 millones de dólares, fue otorgado a una empresa prácticamente desconocida y sin antecedentes en la gestión de instalaciones migratorias.

Medios locales señalaron que la compañía, Acquisition Logistics LLC, ubicada en un suburbio de Virginia, no cuenta con historial público en este tipo de operaciones.

Su sitio web apenas muestra una página de inicio de sesión y los registros oficiales revelan que es una pequeña empresa certificada por la SBA y propiedad de veteranos.

La congresista Verónica Escobar, de El Paso, expresó preocupación sobre la creciente participación de contratistas privados en la detención de migrantes, señalando riesgos en la supervisión y estándares de atención.

Por su parte, el senador republicano John Cornyn defendió la necesidad de que el Congreso supervise la operación una vez abierta la instalación, que podría albergar hasta 5 mil personas en carpas temporales.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido respuestas claras sobre el proceso de selección de contratistas para proyectos de esta magnitud.

Con información de Kfox El Paso.