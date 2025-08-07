El Paso: Surgen más fotos de hombre acusado de robar miles de dólares de cajeros

El Paso.- La Policía de El Paso compartió más fotografías del hombre que es buscado por el robo de miles de dólares de cajeros automáticos en toda la ciudad.

Desde finales de enero de 2025, múltiples víctimas han perdido miles de dólares a manos de un ladrón de cajeros automáticos en toda la ciudad.

Todos los casos involucraban máquinas de Wells Fargo y clientes.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea. Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.