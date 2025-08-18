El Paso será sede de la convención nacional de LULAC en 2027

El Paso.- La ciudad de El Paso fue elegida como sede de la Convención Nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) 2027, un evento que reunirá a líderes latinos de todo el país y que promete un fuerte impacto social y económico en la frontera.

El anuncio fue realizado por el Distrito 4 de Lulac, tras meses de coordinación con autoridades locales y nacionales, así como con Destination El Paso. La convención resaltará la misión de la organización; promover la educación, los derechos civiles y la participación política de las comunidades latinas.

El alcalde Renard Johnson aseguró que el encuentro podría tener un efecto económico comparable al de grandes eventos internacionales celebrados en la ciudad, con beneficios para restaurantes, comercios y centros comunitarios.

Fundada en 1929, Lulac es la organización de derechos civiles latinos más antigua y numerosa en Estados Unidos. La convención más reciente se realizó en Long Beach, California, donde participaron líderes políticos, defensores de migrantes y representantes sindicales.