El Paso se prepara para celebrar el Grito de Independencia de México

El Paso.- El Consulado General de México en El Paso invita a la comunidad a unirse a la celebración del 215 aniversario del Grito de Independencia de México.

El evento, titulado “Vivamos México”, se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025, de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche, en el Centro de Convenciones de El Paso y sus alrededores (1 Civic Center Plaza, El Paso, TX 79901).

Esta fiesta binacional, de entrada gratuita, promete ser una de las más grandes y vibrantes de la región, fortaleciendo los lazos de amistad entre México y Estados Unidos.

Programa del evento