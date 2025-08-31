El Paso se prepara para celebrar el Grito de Independencia de México

El Paso.- El Consulado General de México en El Paso invita a la comunidad a unirse a la celebración del 215 aniversario del Grito de Independencia de México.
El evento, titulado “Vivamos México”, se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025, de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche, en el Centro de Convenciones de El Paso y sus alrededores (1 Civic Center Plaza, El Paso, TX 79901).
Esta fiesta binacional, de entrada gratuita, promete ser una de las más grandes y vibrantes de la región, fortaleciendo los lazos de amistad entre México y Estados Unidos.
Programa del evento
- 5:00 de la tarde- Espectáculo de charrería y danza folclórica con la participación del Lienzo Charro Los Castro y el Ballet Folklórico Tonatiuh.
- 6:00 de la tarde- Mariachi "Canto a mi Tierra" de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
- 7:30 de la tarde- Ceremonia oficial del Grito de Independencia.
- 8:00 de la noche- La Conquistadora Banda Norteña.
- 9:30 de la noche- Grupo Status.
