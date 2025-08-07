El Paso.- El Departamento de Mejoramiento de Capital dio a conocer que se están realizando trabajos de renovación en la Estación de Bomberos #20.

La instalación ubicada en 8301 Edgemere Boulevard está recibiendo un "estiramiento" completo, que incluye nuevos accesorios de plomería, sistemas de calefacción y refrigeración, reparaciones de techo, mejoras eléctricas y mucho más.

Las renovaciones son gracias al bono de seguridad pública de 2019 aprobado por los votantes, y parte del compromiso de la Ciudad de El Paso de mantener su posición como una de las ciudades más seguras de la nación.

"El Departamento de Mejoramiento de Capital está trabajando constantemente para hacer de nuestra comunidad un mejor lugar para vivir", se lee en una publicación en redes sociales.