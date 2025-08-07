El Paso propone reducir la tasa del impuesto predial para el Año Fiscal 2026

El Paso.- La Ciudad de El Paso propuso reducir su tasa del impuesto predial para el Año Fiscal 2026 a 0.759649 dólares por cada 100 dólares de valuación, la tasa más baja en una década. Sin embargo, debido al aumento del valor de las viviendas, algunos residentes podrían ver un aumento en su factura anual de impuestos prediales.

“Reducir la tasa impositiva y, al mismo tiempo, seguir brindando servicios estables y de alta calidad refleja nuestro compromiso con una sólida administración financiera”, declaró la administradora municipal, Dionne Mack.

“Nuestro enfoque sigue siendo brindar servicios consistentes y confiables a la comunidad, a la vez que administramos los recursos de manera responsable”, agregó.

Según los valores certificados recibidos a finales de julio, el valor imponible promedio de una vivienda en El Paso aumentó de 209 mil 718 dólares a 221 mil 191 dólares, lo que resultó en un aumento promedio de la factura fiscal de 83 dólares al año, o aproximadamente 7 dólares al mes, a pesar de la reducción de la tasa impositiva.

Aspectos clave del presupuesto y los impuestos:

Tasa impositiva más baja en más de una década: Se redujo de 0.761405 dólares a 0.759649 dólares, incluyendo una reducción en la tasa de servicio de la deuda.

Reducción de la deuda: La deuda pendiente de la Ciudad continúa disminuyendo, con una reducción proyectada de 100 millones de dólares en comparación con el año fiscal 2025, continuando una tendencia plurianual de gestión responsable de la deuda y refinanciamiento. Alivio fiscal para personas mayores y personas con discapacidad: La exención para personas mayores de 65 años o con discapacidad aumentará de $42,500 a 45 mil dólares, lo que representará ahorros adicionales para más de 57 mil viviendas.

Inversiones en seguridad pública e infraestructura: El presupuesto incluye un aumento en la dotación de policías, bomberos y personal de comunicaciones del 911, dos nuevas estaciones de bomberos, una nueva clínica de salud y el mantenimiento de 10 millones de dólares en repavimentación de calles, con asignaciones adicionales para la reparación de instalaciones y mejoras en parques.

Financiamiento restaurado para servicios clave: El presupuesto propuesto restaura parcialmente el financiamiento para puestos vacantes y mejoras en instalaciones que se redujeron previamente debido a restricciones fiscales pasadas.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2026 asciende a aproximadamente mil 400 millones de dólares, con 625.7 millones de dólares asignados al Fondo General, que se financia principalmente con los ingresos del impuesto predial. El presupuesto de la ciudad refleja las opiniones de la comunidad recopiladas a través de encuestas y reuniones públicas celebradas durante la primavera y el verano.

Próximas audiencias presupuestarias