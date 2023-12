El Paso: Presenta EPMA la Bienal Fronteriza 2024

El Paso.- El Museo de Arte de El Paso (EPMA) invita al regreso de la Bienal Fronteriza a partir del viernes 15 de diciembre, seguido de una exposición complementaria en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) el viernes 19 de enero.

Cargando...

El evento se inaugurará junto con dos instalaciones basadas en la colección que son posibles gracias al Estate of Linneas Lorette, Bettina Langrebe: Beaten With a Hammer y Zoe Leonard: Photographs from the Collection.

La recepción de apertura se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde del viernes 15 de diciembre en el EPMA, 1 Plaza del Festival de las Artes.

Desde 2008, la Bienal ha celebrado el arte contemporáneo de las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. Para la edición de 2024 se invitó a artistas de 200 millas al norte y al sur de la frontera entre Estados Unidos y México a postularse con obras de arte que hablen de la identidad única de la frontera.

Cargando...

En total, se seleccionaron 50 artistas de entre 270 solicitudes. Los artistas seleccionados representan a tres estados de México (Baja California, Chihuahua y Tamaulipas) y siete de Estados Unidos (Arizona, California, Florida, Luisiana, Nuevo México, Nueva York y Texas).

Las obras de arte seleccionadas hablan de una variedad de temas vinculados a la región, que incluyen, entre otros, la familia, la vida cotidiana, el hogar, las cuestiones de género, las identidades queer, las fronteras físicas e imaginarias, los patrones de migración de las personas y la vida silvestre, la flora y fauna del desierto, la justicia ambiental, la cocina, los problemas alimentarios y el trabajo. Los artistas contemporáneos exploran la definición siempre cambiante de la frontera y cómo diversas interpretaciones dan forma a las prácticas artísticas.

Los jurados de la Bienal Fronteriza 2024 incluyen a la curadora asistente de EPMA, Claudia S. Preza, y los asesores Edgar Picazo Merino, director fundador de la Galería Azul Arena en Ciudad Juárez, y Jazmín Ontiveros Harvey, artista, directora y directora de fotografía Queer Latinx.

La Bienal Fronteriza 2024 es parte del programa inaugural de EPMA, EPMA: Frontera Forward, una iniciativa establecida para promover la comprensión y apreciación de la comunidad fronteriza de El Paso/Juárez a través de las artes.