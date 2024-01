El Paso: Paga tu multa en las bibliotecas con una donación de alimentos

El Paso: Las Bibliotecas Públicas de El Paso lanzaron el programa Food for Fines, con el que se ofrece a los usuarios la oportunidad de pagar multas pendientes mediante la donación de alimentos enlatados o no perecederos, que ayuda a organizaciones que benefician a las personas en situación de vulnerabilidad en la vecina ciudad

Los usuarios pueden llevar comida a cualquier biblioteca pública y pagar las multas por libros de un dólar por cada lata de comida donada o un dólar por cada dos libras de comida seca para mascotas donadas al programa. Todos los materiales de la biblioteca deben devolverse en buenas condiciones para aprovechar el programa Food for Fines.

El programa se desarrollará entre el 2 y el 20 de enero durante el horario laboral habitual.

En 2023, los patrocinadores donaron 12 contenedores llenos de comida a Food for Fines. Los organizadores esperan llenar al menos 15 contenedores en 2024.

Todas las ganancias de Food for Fines se donarán al Opportunity Center for the Homeless o a El Paso Animal Services.

"No es necesario tener multas por libros para donar al programa, lleve sus donaciones de alimentos para humanos o mascotas a cualquier biblioteca y deposítelas en el contenedor amarillo correspondiente", se lee en un comunicado.

Para obtener más información, visite este enlace.