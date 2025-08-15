El Paso: Organizan evento de grabado de VIN

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y la Policía de El Paso realizarán un evento gratuito de seguridad comunitaria.

El evento de prevención del robo de vehículos se llevará a cabo este viernes 15 de agosto de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde en 436 E. Vinton Road.

Habrá grabado del VIN (Número de Identificación Vehicular) en la ventana en todas las marcas y modelos de automotores. También regalarán candados para volante.

"Trabajemos juntos para prevenir el robo de vehículos", se lee en una publicación en redes sociales.