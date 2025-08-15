El Paso: Organizan evento de grabado de VIN

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y la Policía de El Paso realizarán un evento gratuito de seguridad comunitaria.
El evento de prevención del robo de vehículos se llevará a cabo este viernes 15 de agosto de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde en 436 E. Vinton Road.
Habrá grabado del VIN (Número de Identificación Vehicular) en la ventana en todas las marcas y modelos de automotores. También regalarán candados para volante.
"Trabajemos juntos para prevenir el robo de vehículos", se lee en una publicación en redes sociales.
Tal vez te interese
Publicidad
Enlaces patrocinados