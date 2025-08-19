El Paso: Muere tras ser chocado por camioneta que se metió en sentido contrario

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer sobre la muerte de Óscar López, de 52 años, luego de un accidente vial que involucró a tres vehículos.

Alrededor de las 5:30 de la mañana del lunes 18 de agosto, la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a una colisión en la cuadra 13100 de Martin Luther King Blvd.

La investigación preliminar reveló que una Ford F150 circulaba hacia el sur y se desvió para evitar una colisión, por lo que perdió el control del vehículo. La Ford F150 se dirigió hacia el tráfico en sentido contrario, impactando al Hyundai Elantra 2016 y al Toyota Camry 2019.

Óscar López, quien viajaba en el Elantra, fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de sus heridas.

Esta es la muerte número 39 por accidente de tráfico en 2025, en comparación con las 41 del año pasado en este mismo periodo.

Si tiene información sobre este percance, comuníquese con el Departamento de Policía de El Paso al 915-832-4400 o con Crime Stoppers de El Paso al 915-566-8477 (TIPS).