El Paso: Muere motociclista tras impactar contra acera y señal de tráfico

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer sobre la muerte del motociclista Edward Herrera, 55 años.

A las 2:10 de la mañana del domingo 24 de agosto, la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a un accidente en la cuadra 6800 de Fred Wilson.

La investigación preliminar reveló que una Harley Davidson negra circulaba hacia el oeste en la cuadra 6800 de Fred Wilson a alta velocidad. La motocicleta impactó contra una acera y luego contra una señal de tráfico.

El conductor se desprendió de la motocicleta y falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente.

Un factor que contribuyó a este accidente fue la velocidad.

Esta es la muerte número 40 por accidente de tráfico en 2025, en comparación con las 41 del año pasado.