El Paso: Le dan 27 años de prisión por matar a su tío

El Paso.- Ángel Hinojos, de 23 años, fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por disparar y matar a su tío y herir a su tía en 2022 afuera de Jalisco Café.

La Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso informó que el martes 19 de agosto, el joven fue declarado culpable de un cargo de asesinato por dispararle a su tía y su tío, María y Jesús López, el 29 de mayo de 2022.

La tía de Hinojos resultó herida, pero sobrevivió. Su tío recibió cuatro disparos y falleció a causa de las heridas. Hinojos vivía con su tío al momento del tiroteo.

El juicio por jurado comenzó el martes 12 de agosto, con testimonios de testigos y expertos, y el jurado comenzó a deliberar en la mañana del 19 de agosto y tardó tres horas en llegar a un veredicto de culpabilidad.

La Fiscalía indicó que se presentaron testimonios y pruebas en la audiencia de sentencia el 12 de agosto, y el jurado comenzó a decidir la sentencia al día siguiente.

Después de tres horas de deliberaciones, el jurado negó que el acusado hubiera sido movido por una “pasión repentina” antes de cometer el tiroteo fatal y dictó una sentencia de 27 años de prisión, dijo la Fiscalía.