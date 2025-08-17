El Paso: Invitan al equipo de embajadores de bienvenida

El Paso.- La Ciudad de El Paso solicita embajadores de bienvenida para el centro de la vecina ciudad.

Los interesados pueden ingresar a la página web del Distrito de Administración de El Paso para aplicar y obtener más información.

Las tareas a realizar son:

Recibir a los visitantes con entusiasmo y conocimiento, mostrando las ofertas únicas del Centro.

Comunicarse con los negocios para mantener el espíritu y la integridad del Centro.

Apoyar y difundir las oportunidades, eventos y negocios del Centro.