El Paso: Invitan a sesión informativa sobre preparación para emergencias

El Paso.- La Ciudad de El Paso invita a la comunidad a una sesión informativa sobre preparación para emergencias.

La cita es de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde del sábado 6 de septiembre en Veterans Park, ubicado en 5301 Salem Dr.

"Disfruta de demostraciones en vivo, actividades prácticas y consejos para hacer kits de emergencia de expertos locales", se lee una publicación en redes sociales.

¡Los primeros 200 asistentes recibirán gratis un kit de emergencia lleno de elementos esenciales de seguridad.