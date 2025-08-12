El Paso: Invitan a reunión comunitaria sobre actualizaciones de zonificación

El Paso organizará una reunión comunitaria sobre las actualizaciones propuestas de zonificación

El Paso.- La Ciudad de El Paso invita al público a una reunión comunitaria para conocer las actualizaciones propuestas a la ordenanza de zonificación municipal (Título 20), incluyendo enmiendas clave relacionadas con las unidades de vivienda accesorias (ADU), los requisitos de estacionamiento fuera de la vía pública y las definiciones actualizadas para reflejar los nuevos tipos de vivienda.

La reunión se llevará a cabo de 5:30 a 6:30 de la tarde del 14 de agosto en la Sala de Conferencias Principal del Ayuntamiento, ubicada en 300 N. Campbell Street.

Los asistentes tendrán la oportunidad de:

Conocer los cambios propuestos, los límites del proyecto y el proceso de participación ciudadana.

Comprender cómo las enmiendas buscan promover nuevas opciones de vivienda y apoyar la inversión y el desarrollo en El Paso.

Formular preguntas y brindar comentarios sobre temas específicos, incluyendo:

Mayor flexibilidad para construir viviendas auxiliares. Reducción de los requisitos de estacionamiento fuera de la vía pública, lo que brinda mayor autonomía a propietarios y negocios. Definiciones actualizadas y nuevas para reflejar mejor los nuevos tipos de vivienda y las necesidades de desarrollo.

La reunión se realizará en formato de presentación, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.