El Paso: Invitan a reunión comunitaria sobre actualizaciones de zonificación

El Paso organizará una reunión comunitaria sobre las actualizaciones propuestas de zonificación
El Paso.- La Ciudad de El Paso invita al público a una reunión comunitaria para conocer las actualizaciones propuestas a la ordenanza de zonificación municipal (Título 20), incluyendo enmiendas clave relacionadas con las unidades de vivienda accesorias (ADU), los requisitos de estacionamiento fuera de la vía pública y las definiciones actualizadas para reflejar los nuevos tipos de vivienda.
La reunión se llevará a cabo de 5:30 a 6:30 de la tarde del 14 de agosto en la Sala de Conferencias Principal del Ayuntamiento, ubicada en 300 N. Campbell Street.
Los asistentes tendrán la oportunidad de:
- Conocer los cambios propuestos, los límites del proyecto y el proceso de participación ciudadana.
- Comprender cómo las enmiendas buscan promover nuevas opciones de vivienda y apoyar la inversión y el desarrollo en El Paso.
- Formular preguntas y brindar comentarios sobre temas específicos, incluyendo:
- Mayor flexibilidad para construir viviendas auxiliares.
- Reducción de los requisitos de estacionamiento fuera de la vía pública, lo que brinda mayor autonomía a propietarios y negocios.
- Definiciones actualizadas y nuevas para reflejar mejor los nuevos tipos de vivienda y las necesidades de desarrollo.
La reunión se realizará en formato de presentación, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.