El Paso: Invitan a empresas y emprendedores a seminario web interactivo

El Paso.- La Ciudad de El Paso ofrece millones de dólares en oportunidades de contratación, brindándole a negocios una oportunidad para prosperar y crecer, con el "Miércoles Ganador".

Se trata de un seminario web interactivo y gratuito que ofrece a empresas y emprendedores información sobre oportunidades de contratación locales.

Este evento es organizado por la Ciudad de El Paso en colaboración con la Cámara de Comercio Hispana de El Paso.

Este seminario web gratuito está diseñado para ayudar a las empresas locales a comprender el proceso de adquisiciones de la Ciudad. Proporciona información sobre cómo licitar y obtener contratos con la ciudad.

El próximo seminario web gratuito será el 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana.

Use el código QR a continuación para registrarse.