El Paso: Hombre murió ahogado en canal tras cruzar muro fronterizo

El Paso.- El 15 de junio de 2025, a las 6:02 de la tarde, personal del Departamento de Defensa que operaba un camión de inspección Stryker en el área de operaciones de la Estación El Paso observó a tres sospechosos ingresar ilegalmente a Estados Unidos, a cinco kilómetros al este del puerto de entrada del Puente de las Américas. El operador del camión observó a los tres presuntos inmigrantes ilegales escalar la valla fronteriza internacional y entrar al Canal de las Américas, que estaba parcialmente inundado.

A las 6:06 de la tarde, los agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación de El Paso que trabajaban en la zona observaron a dos de los presuntos extranjeros en el canal y solicitaron asistencia de rescate acuático al Departamento de Bomberos de El Paso. A las 6:10 de la tarde, los agentes de la Patrulla Fronteriza que acudieron al lugar y el personal del Departamento de Defensa rescataron a dos de los individuos del canal. Otros agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona continuaron la búsqueda del tercer individuo, identificado posteriormente como un ciudadano guatemalteco de 41 años.

A las 6:11 de la tarde, un agente de rescate localizó a un hombre flotando boca abajo en el canal, aproximadamente a dos décimas de milla al sureste de donde fueron rescatados los dos extraterrestres. El agente entró al canal y lo arrastró parcialmente hasta el terraplén de cemento. Observó que no respondía y de inmediato le practicó RCP.

A las 6:16 de la tarde, el personal del departamento de bomberos llegó al lugar, ayudó a la BPA a sacar al hombre del canal y le practicó RCP. A las 6:25 de la tarde, el personal del departamento de bomberos trasladó al hombre al Centro Médico Universitario en ambulancia, donde fue declarado muerto por el personal del hospital a las 6:59 de la tarde.

El 15 de julio, la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso realizó una autopsia a los restos del hombre. El médico forense informó a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP que proporcionarían los resultados de la autopsia cuando estuvieran disponibles.

La Oficina de Protección Civil (OPR) de la CBP está revisando el incidente. La OPR notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.